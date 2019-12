Verhoging kosten betalingsverkeer roept vragen op

De Consumentenbond pleit al sinds 2008 voor een bevriezing van de kosten voor het betalingsverkeer die aan consumenten worden berekend. Er zou hooguit een inflatiecorrectie mogen plaatsvinden. Door het gebruik van internet en de toename van het aantal pinbetalingen betalen consumenten immers veel efficiƫnter en goedkoper dan vroeger. Door deze verschuiving besparen de banken veel geld. De Consumentenbond wil dat consumenten deze besparingen terug zien in de kosten die worden berekend.

Redenen

Dat er de kosten zijn voor veiligheid en productverbetering begrijpt de Consumentenbond terdege. Maar die zijn er elk jaar en die zitten in de kostprijs van het betalingsverkeer. De introductie van SEPA kan ook geen argument zijn. Dat traject is minstens zeven jaar geleden gestart. De stijging kan ook niet passen in de 'klant centraal' programma's die de meeste banken hebben lopen. De Consumentenbond vraagt de banken daarom om hun klanten een acceptabele verklaring te geven voor stijging kosten betalingsverkeer.

Poll Consumentenbond

Eens of oneens? Banken mogen de kosten voor bankieren alleen verhogen als consumenten daar ook direct een voordeel voor terug krijgen