Verrassend goede score onder goedkope tablets

Nieuws|Er is steeds meer keuze in kwalitatief goede tablets, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond. Ook de allergoedkoopste tablet van €100 doet het goed: de Lenovo IdeaTab A1000 met een schermdiameter van 7 inch scoort een 7,5. Bij de grote tablets behalen de laagst geprijsde tablets ook een mooi testoordeel: de Acer Iconia A3-A10 (€230) krijgt een 7,8, de Lenovo S6000 (€220) een 7,6.

De Consumentenbond beoordeelde 32 tablets in 2 categorieën: grote tablets vanaf 9 inch en kleine tablets tot en met 8 inch. Apple is nog altijd dominant in de bovenste regionen van beide categorieën: bij de 8 tablets die het predikaat 'Beste uit de test' krijgen, zitten 4 iPads. De andere 4 zijn van Samsung, Microsoft, Kobo en Asus. Meer informatie over de tablettest staat in de Digitaalgids die verschijnt op vrijdag 7 maart.

Consumentenenquête

Eind 2013 hield de Consumentenbond een tablet-enquête onder ruim 3000 consumenten. 60% van de respondenten heeft 1 of meerdere tablets en daarvan heeft een kwart een kleine en ongeveer twee derde een grote tablet (12% is onbekend). De tablet wordt het meest gebruikt voor internetten (56%), gevolgd door spellen spelen (15%) en e-mailen (11%). Tabletbezitters zijn het meest tevreden met de schermkwaliteit (95%) en daarna met de beschikbare apps (90%) en het gebruiksgemak (89%).



Bekijk ook: