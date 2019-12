Verzekeraars snoeren woekerpolishouders de mond

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Deze vertrouwelijke schikkingen maken pijnlijk duidelijk dat de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars volstrekt ontoereikend zijn. Consumenten moeten ook nog eens eerst zelf in actie komen en hun verzekeraar onder druk zetten. En beloven om te zwijgen. Daarmee wekken verzekeraars de indruk dat ze deze consumenten de mond willen snoeren". Vier van de acht gedupeerden die in de Geldgids aan het woord komen, kregen volgens de collectieve regelingen geen compensatie. Toch is er in die gevallen voor €5.000 tot €10.000 geschikt. ASR bood een van de gedupeerden eerst €1.500 compensatie; uiteindelijk moest ASR haar €32.000 uitkeren. Een klant van Nationale Nederlanden kreeg uiteindelijk 100 keer meer dan de verzekeraar in eerste instantie bood: €27.000 in plaats van €270.

Collectief of individueel

De Consumentenbond adviseert om niet zomaar akkoord te gaan met de collectieve regelingen op basis van de Wabeke-norm. Voor gedupeerde consumenten die een wat groter geldbedrag in hun beleggingsverzekering hebben gestopt, kan het verstandig zijn om zelf met hun verzekeraar te onderhandelen over een hogere schadevergoeding, al dan niet met hulp van een gespecialiseerde adviseur. Consumenten kunnen zich ook aansluiten bij een organisatie die een collectieve woekerpolis claimprocedure voert, dus optreedt voor een grotere groep. Dat is veelal goedkoper, maar het duurt mogelijk ook langer.