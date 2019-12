Vitaminetrucs voor 'gezonde' levensmiddelen

Nieuws|Fabrikanten van levensmiddelen stoppen onnodige en overbodige vitamines in hun producten om zo gezondheidsclaims op de verpakking te kunnen zetten. Van de circa 44.000 claims die fabrikanten ter beoordeling indienden bij de Europese Commissie, werden er in 2012 slechts 222 goedgekeurd. Met de vitaminetruc proberen fabrikanten alsnog hun producten gezond te laten klinken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De toevoeging van vitamines is één van de vele marketingtrucs van fabrikanten om hun producten aan de man te brengen. Precies de praktijken waartegen wij met onze campagne Kletsplaatjes ten strijde trekken omdat fabrikanten met dit soort trucs consumenten op het verkeerde been zetten. Voor 2012 werden consumenten verleid met claims die niet wetenschappelijk bewezen waren, nu met claims over vitamines waaraan bijna niemand te weinig van binnen krijgt.'

Yoghurtdrankjes

Fabrikanten die een gezondheidsclaim op hun levensmiddelen willen zetten, moeten dit kunnen onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Van een aantal vitamines mag gezegd worden dat ze een bijdrage leveren aan het in stand houden van een normaal immuunsysteem. Dat was voor fabrikanten als Danone en FrieslandCampina een uitkomst toen de Europese Voedselautoriteit EFSA eind 2012 oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor de claim dat 'probiotica goed zijn voor het immuunsysteem'. Ze besloten een sluiproute te kiezen en voegen sindsdien vitamines toe aan hun drinkyoghurt.

