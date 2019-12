Voorwaarden cadeaubonnen vaak vol beperkingen- update

Nieuws|Cadeaubonnen hebben vaak zoveel beperkingen dat consumenten hun geschenk geregeld niet, of niet naar tevredenheid, kunnen gebruiken. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 2300 consumenten. Een vijfde van de respondenten heeft moeite met het inwisselen van cadeaubonnen. De meest gehoorde klachten zijn dat de kaart onverwacht snel is verlopen en maar beperkt te gebruiken is. De Consumentenbond wil dat voor verschillende cadeaubonnen dezelfde duidelijke en redelijke voorwaarden gelden en is hierover in gesprek met 9 uitgevers van cadeaukaarten.

De Consumentenbond bekeek een groot aantal cadeaubonnen en -kaarten, die allemaal andere voorwaarden hanteren. Vooral de geldigheidsduur zorgt voor verwarring. Volgens de wet mogen bonnen niet korter dan 1 jaar geldig zijn, tenzij de verkoper kan aantonen dat dit redelijk is. Sommige Lekker Weg-bonnen van de HEMA zijn bijvoorbeeld slechts enkele maanden geldig, omdat het een 'unieke korting' betreft, volgens de HEMA.

De houdbaarheid van de cadeaukaarten van Bongo variëren van 6 tot 15 maanden. Consumenten kunnen de Bongo-kaarten wel omruilen voor een exemplaar dat langer geldig is, maar dat kan alleen in de Bongo-shops in Amsterdam en Rotterdam. Bovendien is omruilen alleen gratis als de kaart nog minstens 6 maanden geldig is, in de originele cellofaanverpakking zit en er al een nieuwe versie beschikbaar is. Is de kaart korter dan 6 maanden geldig, dan kost het €10.

Hindernissen

Als consumenten wel op tijd hun bon inleveren, blijken er weer andere hindernissen. Het aantal winkels dat de bon accepteert is bijvoorbeeld beperkt (Fashioncheque, Nationale Bloemenbon) of de bon is niet geldig voor het hele assortiment (Bijenkorf Giftcard, V&D Cadeaukaart). Ook het tegoed op de bon kan lager zijn dan verwacht, doordat de aanbieder na een bepaalde tijd kosten in rekening brengt voor het behouden van het saldo. Fashioncheque schrijft na 2 jaar maandelijks €0,50 van het tegoed af. Bij YourGift Card is dat na 2 jaar €0,35 per maand.

Meer inleverpunten Fashioncheque (update okt. 2015)

Het aantal winkels waar consumenten een Fashioncheque kunnen inwisselen is flink uitgebreid. Dat meldt de uitgever van de cadeaukaart naar aanleiding van een radio-uitzending van BNR Nieuwsradio op 8 oktober 2015 waarin werd gemeld dat de cadeaukaart beperkt inwisselbaar is. Deze uitspraak was gebaseerd op eerder onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat de cheque bij 8500 modewinkels kon worden ingeleverd. Die cijfers zijn inmiddels achterhaald; consumenten kunnen de Fashioncheque nu bij 10.000 winkels in heel Nederland inwisselen.



De Consumentenbond adviseert consumenten met een Fashioncheque de website van de uitgever te raadplegen om te zien waar zij de waardebon kunnen inleveren.

