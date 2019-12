Voorwaarden mobiele telefonie nog onvoldoende consumentvriendelijk

Nieuws|Er is nog steeds niet genoeg verbeterd aan de voorwaarden van mobiele telefoonabonnementen. Die conclusie trekt de Consumentenbond na 3 jaar strijd tegen rare regels van telecomproviders. Tegoeden vervallen nog steeds na een maand, 86% van de abonnementen rondt af op minuten in plaats van secondes en nog steeds is het bij sommige providers mogelijk om onverwacht hoge kosten te maken voor mobiel internet. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om de kant van consumenten te kiezen en zich op donderdag 27 maart in het AO Telecom in te zetten voor eerlijke en transparante voorwaarden.