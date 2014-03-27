Voorwaarden mobiele telefonie nog onvoldoende consumentvriendelijk

Het aanbod van mobiele abonnementen is enorm groot en de rare regels maken de keuze voor consumenten alleen maar moeilijker. De Consumentenbond pleit daarom voor een eerlijk en transparant aanbod, dat aan de volgende eisen voldoet:

Beltegoed is minimaal 1 jaar houdbaar. Alle abonnementen ronden af op secondes. Internet is standaard geblokkeerd bij abonnementen zonder databundel. Consumenten krijgen altijd een waarschuwings-sms als ze door hun bundel heen zijn.

Veel te verbeteren

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De afgelopen jaren hebben wij keer op keer de problemen in de mobiele telefonie op de kaart gezet. Maar nog steeds verdienen providers elke maand miljoenen euro's door het vervallen van beltegoed en het afronden van telefoongesprekken. Bovendien zijn er nog steeds providers die internet niet automatisch blokkeren voor mensen die bewust geen databundel nemen. En er zijn providers die geen waarschuwings-sms sturen aan mensen met een databundel, als die bundel verbruikt is. Er valt dus nog veel te verbeteren.'

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