Webwinkels hebben lak aan wettelijke regels

Een regel die veel webwinkeliers overtreden, is het verplicht aanbieden van een betaalwijze waarbij consumenten pas betalen ná ontvangst van het gekochte product. Veel webwinkels bieden die mogelijkheid niet of verstoppen die in de kleine lettertjes. Zo biedt de Apple Store schijnbaar alleen betaalwijzen waarmee vooruit wordt betaald, maar staat ergens anders op de site in kleine lettertjes vermeldt dat betalen achteraf ook mogelijk is. De kosten hiervoor zijn wel €5. Bij online warenhuis Zalando mogen consumenten die niet door de 'creditcheck' komen, niet achteraf betalen. Zo'n bepaling mag niet: volgens de wet moet iedereen de mogelijkheid krijgen achteraf te betalen. Een ander punt waar het vaak misgaat, is het terugbetalen van de bezorgkosten bij retourzendingen. De wet schrijft voor dat de ondernemer voor die kosten opdraait, maar in veel gevallen krijgen consumenten de rekening. Uit onderzoek van de Consumentenbond in maart 2013 bleek dat bij maar liefst 44% van de teruggestuurde pakketten geen bezorgkosten werden terugbetaald.

NS Hispeed

De nieuwe Wet koop op afstand, verbiedt meer klantonvriendelijke werkwijzen die nu nog wel mogen. Vanaf 13 juni mogen bedrijven geen winst meer maken op een creditcardtoeslag en mag voor telefonische informatie alleen het lokale tarief worden berekend. Praktijken zoals van vervoerder NS Hispeed, die nu nog een toeslag voor creditcardbetalingen rekent van maximaal 109% en gebruikmaakt van dure 0900-nummers, zijn daarmee verleden tijd.