Zorgvergelijker 2015 van start

Nieuws|Vanaf 19 november 2014 is de Zorgvergelijker van de Consumentenbond weer voor alle consumenten toegankelijk. Dan zijn de meeste zorgpremies van de zorgverzekeraars bekend en hebben alle verzekerden een aanbod van hun zorgverzekeraar gekregen. Het advies van de Consumentenbond is om niet overhaast een 'goedkope' zorgverzekering af te sluiten. Ook consumenten die geen overstapplannen hebben, wordt geadviseerd goed naar hun nieuwe polisaanbod te kijken. Hun verzekering kan in 2015 op belangrijke punten veranderd zijn.

Bij de afdeling Service en Advies (S&A) van de Consumentenbond komen sinds de bekendmaking van de premies al veel vragen binnen over de zorgverzekeringen en - premies. De meeste gaan over de aanvullende verzekeringen. Daarbij vragen de bellers zich af of ze er verstandig aan doen om over te stappen en of er medisch voorwaarden voor acceptatie zijn. Veel gesprekken gaan ook over het kiezen van de beste zorgverzekeraar. Een speciaal team van de afdeling S&A helpt of verwijst voor meer informatie naar de Zorgvergelijker. Ook de overheveling van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) roepen uiteenlopende vragen op.

Advies

De Consumentenbond adviseert om te wachten met het afsluiten van een polis voor 2015 tot alle premies en polisvoorwaarden bekend zijn. Vervolgens is het verstandig de eigen wensen voor de zorgverzekering op een rij te zetten en de verzekeringen dan rustig met elkaar te vergelijken. Voor zorgverzekeringen geldt niet: 'op is op'. Belangrijk is om te checken welke zorg gecontracteerd is in 2015 en tegen welke vergoedingen. De Zorgvergelijker is voor zowel leden van de Consumentenbond als niet-leden gratis.