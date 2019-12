Aanpak 12 pijnpunten zorgstelsel nodig

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is niet de eerste keer. Zorgverzekeraars zijn er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontractering voor 19 november af te ronden en consumenten hier goed over te informeren. Dit leidt tot onacceptabele gevolgen voor consumenten, die nu geen adequate keuze kunnen maken omdat onduidelijk is naar welke zorgaanbieder zij in 2016 kunnen gaan zonder bij te hoeven betalen. En dat met nog maar een paar weken voor het opzeggen van de zorgverzekering. Het is 1 van de 12 problemen in het zorgverzekeringssysteem die wij zien.'

Niet goed geregeld of afgesproken

Andere onderwerpen waarvan de Consumentenbond vindt dat deze nog niet goed geregeld of afgesproken zijn:

Omzetplafonds en andere beperkingen met gevolgen voor rechten van verzekerden zijn niet duidelijk.

Er is een heuse Polisjungle. Ruim 1400 polissen om uit te kiezen, nog afgezien van combinaties met eigen risico.

Kwaliteit van (ingekochte) zorg is niet bekend voor consumenten.

Tarieven ziekenhuizen zijn niet inzichtelijk.

Deze en nog 7 andere tekortkomingen zijn door de Consumentenbond samengevat, zie 12 problemen zorgstelsel (pdf). Combée: 'Wij beschrijven niet alleen de problemen die consumenten tegenkomen, maar doen ook suggesties voor aanpak ervan. De Kamerleden roepen we op om deze problemen aan de kaak te stellen en de minister om een daadkrachtige aanpak te vragen.