Abonnementen Consumentenbond 2016

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dankzij bijna 500.000 leden zetten wij ons, zonder politiek of commercieel belang, dagelijks in voor uiteenlopende consumentenbelangen. Met een abonnement van de Consumentenbond sta je als consument sterker, wordt kiezen makkelijker en kun je geld besparen op vaste lasten.' De Consumentenbond test jaarlijks meer dan 2000 producten en diensten onafhankelijk, waardoor consumenten het advies volledig kunnen vertrouwen. Via de Consumentenadvieslijn wordt eerste hulp bij (juridische) consumentenvragen en ondersteuning om recht te halen geboden.

Lidmaatschapvormen

Consumentenbond Extra voor 11x per jaar de Consumentengids in print én op de tablet en toegang tot online testresultaten en de consumentenadvieslijn.

Consumentenbond Basis voor enkel toegang tot online testresultaten (via tablet, smartphone en pc) en de consumentenadvieslijn.

Losse abonnementen op Consumentengids, Geldgids, Digitaalgids, Gezondgids, Reisgids. Abonnees krijgen de gidsen in print en digitaal. Lezers die binnen een los gidsabonnement alleen digitaal een gids willen ontvangen, krijgen 20% korting op het abonnement.

