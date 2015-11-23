Abonnementen Consumentenbond 2016

Gepubliceerd op:23 november 2015
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dankzij bijna 500.000 leden zetten wij ons, zonder politiek of commercieel belang, dagelijks in voor uiteenlopende consumentenbelangen. Met een abonnement van de Consumentenbond sta je als consument sterker, wordt kiezen makkelijker en kun je geld besparen op vaste lasten.' De Consumentenbond test jaarlijks meer dan 2000 producten en diensten onafhankelijk, waardoor consumenten het advies volledig kunnen vertrouwen. Via de Consumentenadvieslijn wordt eerste hulp bij (juridische) consumentenvragen en ondersteuning om recht te halen geboden.
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