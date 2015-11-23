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Abonnementen Consumentenbond 2016

Nieuws
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Per 1 januari 2016 stijgen de abonnementsprijzen van de Consumentenbond licht. Dit komt door de stijgende kosten voor het op niveau houden van de dienstverlening zoals consumenten die van de Consumentenbond mogen verwachten én het verbeteren van de online diensten.

Gepubliceerd op:23 november 2015

Bladen CB

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dankzij bijna 500.000 leden zetten wij ons, zonder politiek of commercieel belang, dagelijks in voor uiteenlopende consumentenbelangen. Met een abonnement van de Consumentenbond sta je als consument sterker, wordt kiezen makkelijker en kun je geld besparen op vaste lasten.' De Consumentenbond test jaarlijks meer dan 2000 producten en diensten onafhankelijk, waardoor consumenten het advies volledig kunnen vertrouwen. Via de Consumentenadvieslijn wordt eerste hulp bij (juridische) consumentenvragen en ondersteuning om recht te halen geboden.

Lidmaatschapvormen

  • Consumentenbond Extra voor 11x per jaar de Consumentengids in print én op de tablet en toegang tot online testresultaten en de consumentenadvieslijn.
  • Consumentenbond Basis voor enkel toegang tot online testresultaten (via tablet, smartphone en pc) en de consumentenadvieslijn.
  • Losse abonnementen op Consumentengids, Geldgids, Digitaalgids, Gezondgids, Reisgids. Abonnees krijgen de gidsen in print en digitaal. Lezers die binnen een los gidsabonnement alleen digitaal een gids willen ontvangen, krijgen 20% korting op het abonnement.

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