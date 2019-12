Actie tegen woekerpolissen Allianz

Allianz is, na Nationale-Nederlanden, de tweede individuele verzekeraar die de Consumentenbond samen met een claimorganisatie aanspreekt.

Onacceptabel

'Allianz heeft een ondeugdelijk product in de maag gesplitst, biedt vervolgens geen redelijke compensatie, en weigert zelfs om met een belangenorganisatie van gedupeerden te praten, zelfs als de minister van Financiën het vriendelijk vraagt. Dat is onacceptabel', zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

De Stichting Dinplan en de Consumentenbond hebben Allianz daarom per brief gesommeerd om het gesprek alsnog aan te gaan. Combée: 'Van een organisatie die beweert 'verantwoordelijk en zorgzaam' te zijn, is dat het minste wat je mag verwachten.'

Juridische procedures

Marijke Clerx, voorzitter van Stichting Allianz DINplan Dupe: 'Allianz dwarsboomt nu ruim twee jaar dat wij als gedupeerden gezamenlijk ons recht halen. De oproep van minister Dijsselbloem om met de stichting in gesprek te gaan, legt Allianz hooghartig naast zich neer. Wij kunnen alleen door samen op te trekken een vuist maken tegen deze machtige verzekeraar. Omdat Allianz weigert te overleggen over een schikking, hebben we in 2014 drie voorbeeldzaken aan het KiFiD voorgelegd. Dat kost veel tijd en geld en dat kunnen de meeste gedupeerden in hun eentje niet opbrengen. We zijn blij dat na de minister van Financiën ook de Consumentenbond Allianz aanspreekt. Het is beschamend dat het nodig is'.



Allianz verkocht in het verleden duizenden beleggingsverzekeringen genaamd DIN Plan. Later bleek dat er allerlei verborgen kosten in deze woekerpolis verborgen zitten, dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering veel te hoog is en de prognoses van de verzekeraar over de rendementen is onjuist. De groep van ruim 150 gedupeerden die zich in de stichting Allianz DINPlan Dupe heeft verenigd, wil bereiken dat Allianz een redelijke compensatie biedt.

Consumentenbond in actie: