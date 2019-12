Afwijzing bezuinigingen rechtsbijstand is overwinning voor consumenten

Nieuws|De afwijzing door de Eerste Kamer van de kabinetsplannen om per jaar 85 miljoen te bezuinigen op de rechtsbijstand is volgens de Consumentenbond een overwinning voor rechtzoekende consumenten. De Consumentenbond heeft zich van meet af aan fel tegen die plannen verzet. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De nu aangenomen motie Franken (CDA) bevestigt ons standpunt dat de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de gefinancierde rechtsbijstand en daarmee tot een aantasting van de rechtsstaat. Het is goed dat de plannen nu van tafel zijn.'

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben zowel in de richting van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), als bij de Tweede en de Eerste Kamer actie gevoerd. De plannen vormen een onacceptabele inbreuk op het in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) verankerde recht op de toegang tot de rechter.'

Consumenten hebben recht op hulp van een door de overheid betaalde advocaat wanneer zij die nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. In de plannen van Teeven zou 90% van deze consumenten niet meer in aanmerking komen voor gesubsidieerde bijstand van een advocaat. Combée: 'Zo creëer je klassenjustitie.'

Acties Consumentenbond

Op 14 november 2013 protesteerde de Consumentenbond, samen met de advocatuur, op het Plein in Den Haag, tegen de bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. Op 11 maart 2014 bood de Consumentenbond een pamflet met bezwaren aan de Eerste Kamer aan, voorafgaand aan het debat over de staat van de rechtsstaat, onder het motto "het mes in de rechtsbijstand is de doodsteek voor het recht van de consument".

Op 24 november 2014 zette de Consumentenbond zijn standpunt nogmaals kracht bij tijdens een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer.



