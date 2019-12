Aldi lost probleem garantiekwesties op

Nieuws|Aldi heeft naar aanleiding van de kritiek van de Consumentenbond de garantieafhandeling verbeterd. Consumenten kunnen defecte artikelen voortaan altijd ter reparatie in de winkel afgeven, in plaats van dat zij naar de fabrikant worden doorverwezen. De Consumentenbond waardeert de manier waarop Aldi de kwestie heeft aangepakt en gaat er vanuit dat hiermee het garantieprobleem is opgelost.

Uit onderzoek van de Consumentenbond in juli 2015 bleek dat Aldi consumenten die met een defect artikel terugkeerden naar de winkel, in veel gevallen doorverwees naar de fabrikant. Winkeliers zijn echter wettelijk verplicht het product in de winkel aan te nemen. Consumenten moeten met een ondeugdelijk product altijd terecht kunnen in de winkel. De winkelketen heeft de kritiek serieus genomen en flink wat verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft Aldi nu een praktische procedure om defecte artikelen ter reparatie in de winkel af te geven en staat er nu heldere informatie over de garantieafhandeling op de website van het concern.

Tevreden

De Consumentenbond is tevreden met de aanpassingen die Aldi heeft gedaan. De Consumentenbond ziet dat het bedrijf de zaken daadwerkelijk heeft verbeterd. Daarbij biedt Aldi in de eerste maand na aankoop tevens een garantieregeling die consumentvriendelijker is dan de wettelijke bepalingen.



Lees ook: