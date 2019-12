All-you-can-eat-sushi vol bacteriën

Nieuws|De sushi in all-you-can-eat-restaurants is vaak niet vers en onhygiënisch bereid, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. 64% van de onderzochte sushi bevatte te veel bacteriën en geen enkel restaurant uit de test scoort hoger dan een 5,9.

De Consumentenbond vindt dat sushirestaurants de hygiënevoorschriften veel beter moeten naleven.

Niet op orde

De versheid en hygiëne verschillen per restaurant, maar geen van de restaurants uit het onderzoek heeft het allebei helemaal op orde. Sommige van de aangetroffen bacteriën duiden op het te lang of te warm bewaren van de sushi, andere duiden op een slechte hygiëne bij de bereiding, bijvoorbeeld door vuile snijplanken of het niet vaak genoeg wassen van de handen. Hoe minder vers en hygiënisch de sushi, des te groter is de kans op ziekteverwekkers.

Inspectiegegevens horeca

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Juist bij sushi met rauwe vis is het extra belangrijk dat de boel vers en schoon is. Het is dan ook zaak dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voldoende inspecties uitvoert en de resultaten daarvan openbaar maakt.' De NVWA is in juli 2014 gestart met het publiceren van inspectiegegevens voor de horeca, maar tot nu toe zijn alleen de resultaten voor lunchrooms te raadplegen door consumenten. De Consumentenbond vindt dat consumenten het recht hebben om te weten hoe het gesteld is met de hygiëne in de horeca en dat de inspectiegegevens van álle eetgelegenheden openbaar moeten zijn.

Mystery-onderzoek

De Consumentenbond haalde bij 20 all-you-can-eat-sushirestaurants, verspreid over Nederland, 160 sushihapjes af en liet die in het laboratorium onderzoeken. Behalve de versheid en hygiëne werd ook de grootte van de sushi en de hoeveelheid vulling bekeken en proefde een smaakpanel een deel van de sushi. Itoshii in Hoofddorp en You Hachi in Hillegom eindigden bovenaan, zij scoorden beiden een krappe voldoende. Ook het smaakpanel kon de sushi van deze restaurants waarderen.

Meer informatie over het all-you-can-eat-sushi-onderzoek staat in de Consumentengids van september 2015 en op www.consumentenbond.nl/sushi. Daar is ook een video van de smaaktest te vinden en tips waar consumenten op kunnen letten bij het uitzoeken van een sushirestaurant.

