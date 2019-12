Energiebedrijven gewoon meegenomen in duurzaamheidsonderzoek

De initiatiefnemers van de Stroomranking vinden het jammer dat de energiebedrijven deze houding aannemen. Weigeren mee te werken aan een onderzoek naar de bedrijfsvoering is niet meer van deze tijd, waarin consumenten terecht een steeds verdere transparantie van bedrijven vragen.

Controle-gelegenheid

Het onderzoek zal ook zonder de medewerking van de energiebedrijven gewoon doorgaan met de publiek beschikbare informatie. Als de 6 bedrijven hun gegevens niet willen verifiëren, dan is dit vooral onverstandig vanuit het oogpunt van hun transparantie richting consumenten. De organisaties achter de Stroomranking nodigen de bedrijven dan ook uit om alsnog gebruik te maken van de controle-gelegenheid en zich zo transparant mogelijk op te stellen.



De 6 bedrijven noemen 3 hoofdpunten waarom ze niet meewerken:

Er zou niet naar hun voorstellen geluisterd zijn Er zouden geen algemeen geldende criteria worden gebruikt De grootte van leveringsbedrijven telt niet mee in de duurzaamheidsscore.

De maatschappelijke organisaties herkennen zich in geen van deze 3 kritiekpunten.

Brede maatschappelijke coalitie

De Stroomranking wordt uitgevoerd in een brede coalitie van consumenten- en milieuorganisaties. De beoordelingswijze van bedrijven weerspiegelt daarmee een breed gedragen visie op duurzame bedrijfsvoering voor elektriciteitsleveranciers. In het aanscherpen van de methode voor 2015 is feedback vanuit alle kanten meegenomen en verwerkt, zo ook een aantal punten van deze energieleveranciers. Tot slot ziet de maatschappelijke coalitie de grootte van een bedrijf niet als onderscheidend duurzaamheidscriterium. Veel kleine bedrijven blijken inderdaad een duurzamer bedrijfsvoering te hebben en eindigen daarom hoog in de ranking.

De jaarlijkse Stroomranking staat in de Consumentengids van november 2015, die eind oktober verschijnt. Bekijk het duurzaamheidsonderzoek van vorig jaar.