Allianz eindelijk aan tafel met Stichting Allianz DINPlan Dupe

Stichting Allianz DINPlan Dupe - een belangenorganisatie voor en door gedupeerden met een woekerpolis genaamd Allianz DINPlan - strijdt voor een redelijke compensatie, maar Allianz weigerde tot nu toe ieder overleg. Daartoe opgeroepen door Tweede Kamerlid Arnold Merkies (SP), deed minister Dijsselbloem een oproep aan Allianz om het gesprek wel aan te gaan. 'Zo'n oproep zou niet nodig moeten zijn', aldus de minister. Voorzitter van de stichting Marijke Clerx en directeur Consumentenbond Bart Combée drongen in juni in een gezamenlijke brief opnieuw aan op overleg. Per kerende post wees Allianz ook dit nieuwe verzoek af.

Bewijsstukken

De afwijzing zette Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ertoe aan om van Allianz 'bewijsstukken' te eisen die de afwijzing rechtvaardigden. De briefwisseling tussen de stichting en Allianz liet zien dat de stichting herhaaldelijk en zonder voorwaarden vooraf bij Allianz om overleg verzocht. Ook over de klachten van gedupeerden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wilde de stichting praten. Marijke Clerx: 'Met de uitnodiging voor een gesprek heeft de stichting na 3 jaar strijd Allianz op de knieën. Daarmee hebben we een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog.'

Gedupeerden

Allianz verkocht in het verleden duizenden beleggingsverzekeringen genaamd DIN Plan. Inmiddels is gebleken dat er allerlei verborgen kosten in deze woekerpolis zitten, dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering veel te hoog is en dat de prognoses over de rendementen onjuist zijn. Er zijn nu ruim 150 gedupeerden lid van de Stichting. Clerx: 'Wij roepen alle consumenten met een Allianz DIN Plan-polis op om zich bij ons aan te sluiten'.

