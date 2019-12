Oproep: eis alsnog compensatie voor vluchtvertraging

Nieuws|Consumenten van wie een vliegreis door onvoorziene technische problemen werd geannuleerd of meer dan 3 uur was vertraagd, kunnen maar beter snel compensatie vragen, voordat hun claimrecht vervalt.

De Consumentenbond doet deze oproep nadat het Europees Hof van Justitie in september oordeelde dat dergelijk technische problemen niet vallen onder 'overmacht'. Tot voor kort wezen veel luchtvaartmaatschappijen én de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) juist om die reden claims van passagiers af.

Oordeel Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 17 september 2015 dat alleen bij technische problemen door buitengewone omstandigheden, zoals verborgen ernstige fabricagefouten of beschadiging door sabotage of terrorisme, het recht op compensatie vervalt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Deze uitspraak ligt volstrekt in de lijn van eerdere oordelen van het Hof, en komt dus niet als een verrassing. Helaas heeft de ILT tot deze uitspraak aan heel veel consumenten verteld dat zij géén recht hadden op compensatie. Al die afgewezen consumenten zijn, zo blijkt nu, verkeerd geïnformeerd. De ILT kan dat nog een beetje recht zetten door nu streng en handhavend op te treden als luchtvaartmaatschappijen consumenten met een claim met een kluitje in het riet sturen.' De ILT is toezichthouder op de rechten van luchtvaartpassagiers en kan boetes opleggen aan luchtvaartmaatschappijen die regels overtreden.

Zuur

Als het vluchtprobleem maximaal 2 jaar geleden was, kunnen passagiers nog een claim indienen bij de betrokken luchtvaartmaatschappij. Consumenten met claims van voor die tijd kunnen die waarschijnlijk niet meer voor de rechter brengen, omdat voor vorderingen tegen luchtvaartmaatschappijen een vervaltermijn van 2 jaar geldt. Combée: 'Voor consumenten die langer dan 2 jaar geleden afzagen van een claim, omdat hen was verteld dat ze daar geen recht op hadden, is dit heel zuur.'