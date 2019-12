Ambachtelijke supermarkt-producten wassen neus

De term ambachtelijk is nog vogelvrij, maar de Consumentenbond pleit ervoor dat er duidelijke richtlijnen komen voor het gebruik van de term 'ambachtelijk'. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Nederland kan een voorbeeld nemen aan Ierland, daar heeft de toezichthouder onlangs voorgeschreven wanneer een fabrikant een product ambachtelijk mag noemen.'

Consumenten verwachten bij een ambachtelijk product authentieke ingrediënten, een bereiding door ambachtslieden en handwerk in plaats van fabrieksproductie.

Ambachtelijke producten onder de loep

Voor de Consumentengids van juni bekeek de Consumentenbond 'ambachtelijke' producten van Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo en Lidl. Een globale verkenning leverde al tientallen voorbeelden op, een aantal daarvan nam de Consumentenbond onder de loep.

De verpakkingen zien er traditioneel uit, maar de producten zelf zijn minder ambachtelijk. Zo bevatten de ambachtelijke zeezout & zwarte peper chips van Albert Heijn bijvoorbeeld suiker, uipoeder, gistextract en aroma's en de ambachtelijke Oma's Poffertjes van Lidl water, melkpoeder, aroma's en emulgator. Lidl heeft deze poffertjes inmiddels uit de handel genomen en ook de Aldi ambachtelijke eiersalade en de Albert Heijn ambachtelijke tartaar zijn verdwenen uit de schappen.

Marketingterm

Uit een enquête van de Consumentenbond onder 700 consumenten blijkt dat consumenten er weinig vertrouwen in hebben dat ambachtelijke producten in de supermarkt ook daadwerkelijk ambachtelijk gemaakt zijn. Ze ergeren zich er aan, vinden de producten misleidend en onnodig duur. Ruim tweederde van de respondenten vindt 'ambachtelijk' in de supermarkt een marketingbegrip. Jumbo geeft aan de Consumentenbond als enige ruiterlijk toe dat het gebruik van het woord ambachtelijk een commerciële keuze is.



Bekijk de Ierse richtlijnen (pdf) voor het gebruik van de termen ambachtelijk, boerderij-, traditioneel en natuurlijk.

Bekijk meer voorbeelden van 'ambachtelijk' op de Wall of Shame van de campagne Kletsplaatjes.