Belangenorganisaties samen in actie tegen NLE

Door de wijziging krijgen bestaande klanten eenmalig een 'dubbele' energierekening: voor de afgelopen maand en de komende maand. In een gezamenlijke brief aan het energiebedrijf zetten de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hun kritiekpunten nogmaals op een rij en stellen een reeks oplossingen voor.

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis herhalen met klem hun eerdere verzoek om het gewijzigde betalingsbeleid per direct terug te draaien en de contracten met de huidige klanten op de oude voet voort te zetten. Behalve klachten over de 'dubbele' nota ontvangen de belangenorganisaties veel meldingen over de korte periode die NLE haar klanten biedt om voortijdig boetevrij het contract op te zeggen. NLE geeft klanten die het niet eens zijn met de wijziging slechts 30 dagen de tijd om op te zeggen. Deze periode vinden de belangenbehartigers, zeker gezien de vakantieperiode, veel te kort.

Gebrekkige communicatie

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben ook grote kritiek op de communicatie van NLE; deze is gebrekkig en onvolledig. Onduidelijk is bijvoorbeeld dat klanten die over willen stappen zich telefonisch moeten melden bij de maatschappij. Klanten die via een andere leverancier overstappen zonder dit vooraf bij NLE te melden, kunnen alsnog geconfronteerd worden met de 'dubbele' nota en moeten bovendien een opzegboete betalen. Daarnaast krijgen alleen díe klanten die telefonisch bij NLE opzeggen te horen dat de eventuele 'kom-erbij-bonus' vervalt bij het voortijdig ontbinden van het contract. De belangenorganisaties willen dat iedereen die in deze periode overstapt, gevrijwaard wordt van een boete, ongeacht de wijze van opzegging, en dat NLE de 'kom-erbij-bonus' naar rato uitkeert aan de opzeggers.

