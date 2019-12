Ben moet stoppen met reclames

De Consumentenbond ziet sinds maart 2015 opvallend veel klachten over Ben en heeft de provider hier al meerdere keren op aangesproken. Ben liet in april 2015 weten dat de technische problemen waren opgelost, maar de stroom klachten houdt aan. Omdat ook nieuwe klanten tegen problemen aanlopen, heeft de Consumentenbond bij Ben aangedrongen op een advertentie-stop. De meeste klachten die binnenkomen bij de Consumentenbond gaan over de facturen van Ben. Klanten zeggen onterecht voor datagebruik te moeten betalen of ze krijgen rekeningen voor al beƫindigde abonnementen.

Nummerbehoud

Er zijn ook veel meldingen van mensen die niet kunnen internetten en bellen of niet gebeld kunnen worden. Bij sommige consumenten lukt het niet om de simkaart te activeren. Tenslotte zijn er klachten over nummerbehoud, de klantenservice en wijzigingen in het abonnement die Ben niet doorvoert. De Consumentenbond heeft, gezien het aantal klachten over nummerbehoud, de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt gevraagd maatregelen te nemen. Het recht op nummerbehoud is wettelijk vastgelegd.

Consumenten die ook problemen met Ben hebben en er bij Ben niet uit komen, kunnen hun klacht plaatsen op klachtenkompas.nl/ben. Consumenten kunnen ook vragen om compensatie voor niet geleverde diensten.

Lees ook: