Veel klachten over mobiele provider Ben

Op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, zijn in anderhalve maand 230 klachten binnengekomen over Ben. Klanten kunnen niet bellen of internetten via het netwerk van Ben omdat hun simkaart niet kan worden geactiveerd en aangevraagde verzoeken tot nummerbehoud worden niet doorgevoerd. Ook klagen consumenten over de bereikbaarheid van Ben: de gemiddelde wachttijd bij de telefonische klantenservice is ruim 30 minuten en Ben reageert niet op brieven of klachten op Facebook. Andere klachten gaan over onterechte rekeningen door onverklaarbaar hoog datagebruik of kosten voor abonnementen die al zijn opgezegd.

Compensatie

Begin april 2015 liet Ben de Consumentenbond weten dat hun technische problemen waren opgelost en dat er extra medewerkers bij de klantenservice werden ingezet. Dit blijkt echter onvoldoende effect te hebben en de Consumentenbond dringt daarom nogmaals bij Ben aan op een adequate oplossing van de problemen. Bovendien vindt de Consumentenbond dat Ben makkelijker bereikbaar zou moeten zijn voor consumenten, bijvoorbeeld via e-mail. De provider heeft toegezegd dat klanten geen geld hoeven te betalen voor niet gebruikte diensten en dat klanten met problemen compensatie kunnen krijgen.

Consumenten met klachten over Ben kunnen die ook melden op Klachtenkompas.nl.

Update 24 april 2015: Ben reageert

In een reactie heeft Ben laten weten dat klanten nu ook op zaterdag contact op kunnen nemen met de klantenservice. Ook zegt de provider het aantal medewerkers bij de klantenservice te hebben verdubbeld. Het bellen naar de klantenservice is nu gratis.