Betaal niet voor prijsvraagbureaus Megapot.nu, Win4you en Fictory.eumet update Takersz.com

De Consumentenbond raadt aan bedragen die ten onrechte zijn afgeschreven te storneren.

Prijsvraagbureaus

De genoemde prijsvraagbureaus bellen consumenten op met de belofte dat ze voor hen kunnen deelnemen aan zo'n 300 prijsvragen. Daarnaast beweren ze vaak dat niet geïnde geldprijzen van loterijen onder de deelnemers van dit soort 'servicebureaus' worden verdeeld. Meedoen kost gemiddeld €25 per maand. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Consumenten melden dat opzeggen erg moeizaam gaat. Opzeggingen worden niet verwerkt en websites en bedrijven zijn regelmatig onbereikbaar. Wanneer consumenten afgeschreven bedragen storneren, dreigen de bureaus bovendien geregeld met incassobureaus voor 'nog openstaande bedragen'.

Onrechtmatig

Consumenten die geen handtekening hebben gezet voor de automatische incasso's kunnen die storneren omdat ze in dat geval onrechtmatig zijn. Dat kan binnen 56 dagen na afschrijving via internetbankieren. Daarna kan dit via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso) tot 13 maanden na afschrijving. Vervolgens is er ook geen betalingsverplichting in het geval de prijsvraagservice na het telefonische aanbod geen ondertekende schriftelijke bevestiging gevraagd. Zonder dat is er wettelijk gezien geen sprake van een geldige overeenkomst. Aanmaningen van incassobureaus kun je dan negeren.

Update: 14 januari 2016

De Consumentenbond ontvangt sinds een paar weken meldingen over Takersz.com. Dit bedrijf hanteert dezelfde methode als Megapot.nu, Win4you en Fictory.eu. Het advies van de Consumentenbond is ook voor dit bedrijf: niet betalen, omdat er vanwege het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst, geen betalingsverplichting is. Onrechtmatige afschrijvingen kunnen consumenten het best zo snel mogelijk storneren.