Europese consumentenorganisaties eisen volledige openheid van Volkswagen

Nieuws|Ruim 40 Europese consumentenorganisaties, verenigd in de Europese koepelorganisatie BEUC, hebben per brief de Volkswagengroep opgeroepen volledige openheid van zaken te geven over welke auto's in Europa uitgerust zijn met de 'sjoemelsoftware'.

Tevens vragen zij Volkswagen om zich open en constructief op te stellen in geval van mogelijke compensatie voor gedupeerde autobezitters.

Bekijk het persbericht van BEUC

De Consumentenbond trekt in 'dieselgate' samen op met de zusterorganisaties om zo een sterke vuist te maken tegen de internationale autobranche in het algemeen en Volkswagen in het bijzonder. Al veel langer strijdt de Consumentenbond in Europees verband voor een eerlijkere, minder fraudegevoelige methode om de uitstoot en brandstofverbruik van auto's te meten.

In een brief aan de Europese Commissie op 22 september 2015 pleitte BEUC nogmaals voor snelle invoering van een betere testprocedure, en voor een Europese toezichthouder die auto's ook na goedkeuring in de praktijk kan controleren en bij malversaties handhavend kan optreden.

Veel onduidelijk

Een kritiekpunt van de consumentenorganisaties is de onduidelijkheid over de omvang van de fraude en de gevolgen voor autobezitters. De belangrijkste vragen die onder consumenten leven heeft de Consumentenbond samengevat in een 'vraag-en-antwoord' document op de website.