Zorgverzekeraars gaan heel verschillend om met hun winst

Nieuws|Voor het derde jaar op rij heeft de Consumentenbond de reserves van zorgverzekeraars berekend. De buffer van de 4 grootste zorgverzekeraars is in 2015 €3 miljard, nog steeds veel hoger dan de wettelijke regels voorschrijven.

De totale reserves zijn in totaal ruim €8 miljard. Wel zijn er grote onderlinge verschillen: sommige verzekeraars hebben hun winst over 2014 gebruikt voor een premieverlaging in 2015, andere verzekeraars potten de winsten nog steeds op.

Jaarcijfers zorgverzekeraars

In 2015 publiceren zorgverzekeraars voor het eerst hun jaarcijfers op de websites, waardoor inzichtelijk is hoe zij de basisverzekeringspremies besteden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Onze actie Premiejagen heeft eraan bijgedragen dat verzekeraars transparanter zijn over hun cijfers én dat sommige zorgverzekeraars eindelijk de winst gebruiken om de premie te dempen. Helaas zijn er nog steeds verzekeraars die de winsten niet teruggeven aan hun klanten. En ook de eerder opgebouwde reserves zijn nog steeds intact.

€1,2 miljard winst

De winst van de 4 grootste zorgverzekeraars was in 2014 bijna €1,2 miljard. Achmea pot van de grootste 4 het meeste geld op, al zijn er verschillen tussen de labels die onder deze verzekeraar hangen. OZF bijvoorbeeld, een klein label van Achmea, geeft geen premieverlaging, maar Agis, een ander label van Achmea dat inmiddels niet meer bestaat, verlaagde zijn premies wel. Bij CZ valt Delta Lloyd op: deze verzekeraar teert flink in op zijn reserves: de premieverlaging was drieënhalf keer groter dan de winst over 2014.

De Consumentenbond vergeleek de jaarcijfers op de websites van de 4 grootste zorgverzekeraars en gebruikte de cijfers die zij aanleveren aan De Nederlandsche Bank.

Zie voor het volledige rapport: www.consumentenbond.nl/rapportzorg.