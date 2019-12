Consumenten betalen te veel voor klantenservice-nummers

Nieuws|Sommige bedrijven jagen klanten, die informatie inwinnen via een klantenservicenummer, onterecht op kosten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Consumentengids van april. Hiermee overtreden zij de nieuwe consumentenregels van juni 2014 , die dure klantenservicenummers, waarbij per minuut wordt afgerekend, wettelijk verbieden. Bedrijven mogen hun klanten wel een extra bedrag per gesprek rekenen van maximaal €1, naast de gewone belkosten.

De Consumentenbond bekeek de tariefinformatie van klantenservicenummers op websites van tientallen bedrijven in diverse branches en belde de nummers na. De meeste onderzochte bedrijven, waaronder banken, verzekeraars, energieleveranciers en telecomproviders, houden zich aan de nieuwe wetgeving en rekenen vaak geen extra kosten voor klantcontact.

Opvallend is het aantal reiswebsites dat zich niet aan de wet houdt. BudgetAir.nl, Roompot Vakanties en Vlucht24.nl melden op hun website alleen een duur 0900-nummer. Bij Vlucht24.nl betaalt de klant €0,80 per minuut met een maximum van €40 per gesprek. D-reizen hanteert buiten kantooruren een 0900-nummer voor haar klanten, maar ook dat mag niet.

Webwinkels gaan ook af en toe in de fout. Zo meldt Plasmadiscounter.nl een tarief van €0,80 per minuut en hanteert een aantal elektronicazaken naast een gratis klantenservicenummer, onterecht een duur 0900-nummer voor klanten met een technische productvraag.

Verstopt

Bedrijven mogen voor niet-klanten wel dure 0900-nummers hanteren. Deze prijzige 0900-nummers staan soms prominent op de website, terwijl het goedkopere klantenservicenummer een stuk moeilijker te vinden is. Websites die zich daaraan schuldig maken, zijn onder andere Tommy Teleshopping, Vliegtarieven.nl, Cheaptickets.nl en Vliegwinkel.nl. Consumenten die tegen dure klantenservicenummers aanlopen, kunnen protesteren bij het bedrijf met een voorbeeldbrief van de Consumentenbond. Voor consumenten die een vraag hebben voor een bedrijf waar ze geen klant zijn, heeft de Consumentenbond alternatieven voor dure 0900-nummers op een rij gezet.



Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van april 2015 (pdf, alleen voor leden).



De tarieven van de genoemde sites kunnen inmiddels zijn aangepast.

Lees ook: