Controle zorgrekeningen kan beter

Nieuws|Consumenten worden vaak nog te weinig betrokken bij de controle van de zorgrekening. Bijna alle zorgdeclaraties gaan rechtstreeks van de zorgverlener naar de zorgverzekeraar. Daardoor zien veel consumenten de rekening van hun behandelaar niet, of veel later.

Via de persoonlijke zorgpagina's ('mijn domein-pagina's) geven de verzekeraars weliswaar al informatie over gedeclareerde kosten, maar dat kan beter en toegankelijker. Bovendien blijkt dat bij veel verzekeraars nog niet eens de helft van de verzekerden deze pagina wel eens bezoekt.

Vijf punten ter verbetering

Om de beschikbare informatie voor consumenten zo bruikbaar mogelijk te maken en de betrokkenheid van patiënten bij de (controle op) de declaraties te vergroten, roept de Consumentenbond zorgverzekeraars op om op de persoonlijke zorgpagina's invulling te geven aan onderstaande 5 punten.

Dat kan, want het zijn voorbeelden uit de praktijk van verzekeraars zelf. Alleen hanteert geen enkele verzekeraar al deze 5 mogelijkheden.

De oproep van de Consumentenbond aan zorgverzekeraars is:

Stuur altijd een bericht met het bedrag van de rekening die is ingediend.

Geef altijd inzicht in oude zorgnota's, ook als de verzekerde is overgestapt naar een andere verzekeraar.

Maak inloggen zonder mobiele telefoon ook mogelijk.

Maak het melden van een verkeerde of onbegrijpelijke rekening eenvoudig met een knop bij die rekening.

Zorg dat rekeningen makkelijk vindbaar en overzichtelijk zijn.

Via de poll in het dossier zorgverzekering van de Consumentenbond kunnen consumenten aangeven welk punt zij het belangrijkst vinden.

Spooknota's

Om spooknota's te voorkomen, is het nodig dat de persoonlijke zorgpagina wel begrijpelijk is. Daarom beoordeelden 43 consumenten voor de Consumentenbond in de Consumentengids van juni 2015 de informatie van 14 zorgverzekeraars over de zorgkosten. De overgrote meerderheid beoordeelde het inzicht in hun zorgkosten als goed tot zeer goed.

Wel kunnen volgens de consumenten de pagina's van CZ en Ohra beter. Ook werken sommige benamingen verwarrend. Zo blijkt bij CZ 'dienstenstructuren' de huisartsenpost te zijn en wordt bij ONVZ de podotherapeut omschreven als 'overige zorg'.

