Cosmetische aanpassing eerste uitgifte NZa geen oplossing

De Consumentenbond heeft de NZa laten weten tegen deze aanpassing te zijn. Het is een cosmetische oplossing die het probleem van onduidelijkheid over de apothekersrekening niet verhelpt.

Duidelijk zijn

De twee huidige tarieven voor de eerste uitgifte en het bijbehorende begeleidingsgesprek van €6 worden vanaf 2016 in elkaar geschoven tot het tarief 'terhandstelling met begeleidingsgesprek'. De NZa neemt de stappen op verzoek van de apothekers, omdat de oude regeling volgens apothekers tot veel discussie leidde aan de balie. Volgens de Consumentenbond draagt deze cosmetische ingreep echter niet bij aan de oplossing. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Wij willen duidelijkere normen voor de noodzaak van een gesprek en de wijze waarop dit vormgegeven moet worden. Afgesproken moet zijn welke elementen minimaal besproken moeten worden en welke onderwerpen facultatief zijn. En dat moet ook duidelijk voor consumenten zijn. Op die manier zal achteraf minder discussie ontstaan over of het gesprek wel of niet goed gevoerd is." De Consumentenbond wil ook dat er opgetreden wordt tegen apotheken die een gesprek in rekening brengen zonder dat correct te hebben gevoerd.

Verwarring

Veel consumenten vinden het onrechtvaardig om te betalen voor iets wat in de eigen ogen niets voorstelt. Combée: "Veilige en kwalitatief goede zorg kost geld. Daarvoor doet de apotheek 'achter de schermen' het werk voor veilig geneesmiddel gebruik. Goede voorlichting van de apotheek is daarbij belangrijk en daar moeten consumenten voor betalen - net als voor elke andere dienst. Maar dan moet wel duidelijk zijn dat die dienst noodzakelijk was en ook daadwerkelijk geleverd is." De apotheker kan er ook voor kiezen het gesprek niet te houden (en dus niet in rekening te brengen) omdat dit niet nodig was. Dat kan ook na 1 januari. De apotheker kan dan niet het gecombineerde tarief 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' (€12) in rekening brengen maar alleen het tarief standaardterhandstelling (€6).



N.B.: de genoemde bedragen zijn 'gemiddelden'. Per apotheek kunnen deze iets afwijken.