Dirk en Hoogvliet verdraaien prijspeiling supermarkten

Dirk adverteert online en in zijn folders met 'Consumentenbond bewijst: Dirk heeft de laagste kassabon van Nederland. Altijd!'. En Hoogvliet verwijst in zijn winkels en folders naar de prijspeiling van de Consumentenbond en adverteert met de tekst 'Bewezen de goedkoopste supermarkt bij u in de buurt'. Beide supermarkten geven foutieve informatie, omdat in de prijspeiling van de Consumentenbond van mei 2015 Nettorama gemiddeld de laagste prijs voor A-merken heeft en Lidl en Aldi de laagste prijs voor huismerken. Dirk en Hoogvliet misleiden ook met de Consumentenbond-tabellen die ze hebben overgenomen: daarin laten ze supermarkten die even goedkoop of goedkoper zijn, weg.

Huismerken

De Consumentenbond noteerde in mei 2015 ruim 10.000 prijzen van A-merk- en huismerkproducten bij 18 supermarktketens. Volgens deze prijspeiling is Nettorama de goedkoopste voor A-merken, Dirk en Hoogvliet zijn gemiddeld 2% duurder, net als Boni en Jumbo. En ook voor huismerken zijn Dirk en Hoogvliet niet de goedkoopste: Nettorama is gemiddeld 6% goedkoper dan Dirk en Hoogvliet en bij Aldi en Lidl liggen de prijzen zelfs gemiddeld 14% lager dan bij Dirk en Hoogvliet. Bovendien delen Dirk en Hoogvliet de derde plek met Boni.

Lees ook: Prijsverschil tussen A-merk en huismerk groeit weer