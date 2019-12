Eindelijk een gezonde klachtenregeling zorg

De Wkkgz werd in 2013 aangenomen in de Tweede Kamer, maar zorgaanbieders bleven de invoering van de wet ter discussie stellen. In totaal liepen de onderhandelingen over deze nieuwe regelgeving in de zorg 8 jaar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben ons jarenlang en samen met 6 andere consumenten- en patiëntenorganisaties ingezet om deze wet aangenomen te krijgen. De beslissing van de Eerste Kamer voelt daarom als een grote overwinning. Na de invoering van het nieuwe zorgstelsel versterkten zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder. Nu krijgen ook eindelijk consumenten een sterkere positie.' Zorgconsumenten met een klacht voelen zich vaak niet gehoord of van het kastje naar muur gestuurd. Deze wet dwingt zorgaanbieders om de klacht van consumenten serieus te nemen.

Wkkgz

De Wkkgz versterkt op verschillende manieren de positie van consumenten in de zorg. 40.000 nieuwe zorgaanbieders vallen onder wet, naast cure en care, nu ook alternatieve genezers en cosmetische zorg. Er komt een verplichting om informatie over de kwaliteit van aangeboden zorg te verstrekken en over effecten van behandelingen. Patiënten worden verplicht geïnformeerd over incidenten indien er een (mogelijk) effect op de gezondheid kan plaatsvinden en er komt een uitgebreidere meldplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De zorgaanbieders moeten een klachten- en geschillenregeling invoeren; informeel, gedegen, onafhankelijk en laagdrempelig.