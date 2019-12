Fit For Free stopt met verfoeide pasjes-incasso

Nieuws|Fit For Free heeft de Consumentenbond laten weten te stoppen met het incasseren van €2,95 per maand bij opzeggers die hun pas niet hebben ingeleverd. De Consumentenbond kreeg honderden klachten over deze praktijk en had daar de sportschoolketen op aangesproken en aan de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om op te treden.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen jaren veel klachten over Fit For Free, met name over problemen met opzeggen. Het was onduidelijk dat wanneer men het abonnement opzegde en de pas niet inleverde, men automatisch verbonden bleef aan een soort kortingsprogramma waarvoor Fit For Free €2,95 per maand incasseerde. Fit For Free heeft aangegeven dat bij opzegging de pas nu niet meer hoeft te worden ingeleverd, en de opzegger vervolgens de keuze krijgt om tegen betaling aan het kortingsprogramma deel te nemen. Na inmenging van de ACM heeft Fit for Free ook andere consumentonvriendelijke voorwaarden aangepast. Zo belooft het zich voortaan aan de wettelijke regels omtrent opzeggingstermijnen te houden en zal het de abonnementsprijzen duidelijker vermelden op de website.

Extra druk

Na herhaaldelijk zelf de sportschool te hebben aangesproken op de klantonvriendelijke handelswijze, vroeg de Consumentenbond de toezichthouder ACM om in te grijpen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Soms is extra druk nodig om bedrijven in beweging te krijgen. We zijn blij dat Fit for Free haar beleid nu heeft aangepast, en hopelijk leidt dat tot een fikse afname van het aantal klachten.'