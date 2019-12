Geheime schikking Nationale-Nederlanden en politie over woekerpolissen

Combée: 'Een kleine groep klanten die toevallig bij de politie werkt, krijgt achter de rug van de rest om, wel waar ze recht op hebben, terwijl honderdduizenden consumenten door Nationale-Nederlanden afgescheept zijn met geen of een schamele compensatie voor hun woekerpolis. Dat is onacceptabel en we hebben Nationale-Nederlanden dan ook om opheldering gevraagd.' De schikking tussen NN en de Nederlandse Politiebond is in 2011 bereikt, nadat de verzekeraar eind 2008 een voor al haar klanten geldende en veel minder gunstige compensatieregeling sloot. Die was gebaseerd op de berekeningen van de toenmalige Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Wakkerpolis

'De schikking met de politie bevestigt dat klanten van Nationale Nederlanden recht hebben op veel meer compensatie dan ze tot nu toe hebben gekregen, zegt Adriaan de Gier, advocaat van Wakkerpolis. De schadevergoeding komt erop neer dat de waarde van de zwaar verliesgevende woekerpolissen van de medewerkers begin 2011 door NN is aangevuld tot 115%-120% van de betaalde inleg. De Gier: 'Wakkerpolis bereidt sinds begin dit jaar samen met de Consumentenbond een collectieve claimprocedure tegen Nationale-Nederlanden voor. Deze ongelijke behandeling zal daarin zeker aan bod komen.'

Politiek

De compensatieregelingen van andere verzekeraars zijn ook ontoereikend. Daarom heeft de Consumentenbond alle verzekeraars gevraagd om de vergoeding tot een redelijk niveau aan te vullen. Verzekeraars weigeren dat. Combée: 'Wij vragen de politiek (pdf) om te zorgen dat er wel serieus werk van wordt gemaakt.' Woensdag 15 april 2015 praten de Tweede Kamer en de minister van Financiën over de woekerpolisaffaire.