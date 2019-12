Grote banken scoren dikke onvoldoendes

Net als voorgaande jaren scoren de banken het slechtst op de verhouding tussen de kosten en de dienstverlening. Vooral ABN Amro en Rabobank springen er negatief uit: respectievelijk 40% en 38% van hun klanten geeft daar een onvoldoende voor. Andere banken scoren opvallend beter. Van de ABN Amro-, ING- en Rabobankklanten wil 4 à 5% nog in 2015 overstappen of is daar al mee bezig. Dat zouden samen meer dan 500.000 klanten zijn, wat veel meer is dan de 110.000 consumenten die in 2014 overstapten. Ruim 20% wil wel overstappen, maar weet nog niet zeker of ze het ook gaan doen.

Irritatiepunt

De kosten die banken rekenen voor handelingen irriteren consumenten en zouden volgens veel ondervraagden kosteloos moeten zijn. Zo vragen ING en ABN Amro respectievelijk €30 en €25 onderzoekskosten als er iets mis is gegaan met een overboeking naar een ver land. ING geeft het bedrag wel terug als de fout bij de bank ligt. Triodos Bank en Rabobank rekenen nooit onderzoekskosten. Ook een kopie van een papieren afschrift, contant geld storten, kortdurend rood staan en betalen en geld opnemen buiten de eurozone zouden volgens de respondenten gratis moeten zijn. SNS Bank laat met de introductie van '3 dagen gratis rood staan' zien dat banken wel degelijk iets aan dit soort kosten kunnen doen.