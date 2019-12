Grote weerstand tegen commercieel gebruik betaalgegevens

De Consumentenbond vindt dat banken de aan hen ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor wettelijke plichten, zorgplicht, fraude bestrijding en beveiliging.

Tegen verkoop betaalgegevens

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waarin banken en belangenorganisaties overleggen over betalen in Nederland, deed onderzoek naar de mening van Nederlanders over het gebruik van individuele betaalgegevens. De afwijzing is massaal: 98% is tegen de verkoop van betaalgegevens. Consumenten vinden het gebruik van betaalgegevens voor wettelijke verplichtingen of zorgplicht wel acceptabel.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wanneer banken gegevens gebruiken om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren is dat nog acceptabel. Als derden hun voordeel doen met betaal- of klantgegevens is dat onacceptabel. Dit geldt ook voor informatie in niet herleidbare vorm, gebaseerd op betaal- of klantgegevens. De gegevens worden dan gebruikt voor een doel waarvoor ze niet zijn verkregen.'

Contant geld

Het MOB heeft dinsdag 17 november ook een visie op contant geld gepubliceerd. De Consumentenbond is het met het MOB eens dat consumenten moeten kunnen kiezen op welke wijze ze voor producten en diensten willen betalen, tenzij er veiligheidsredenen zijn om de keuze te beperken. Detaillisten zijn wettelijk niet verplicht om cash te accepteren, maar de Consumentenbond gaat ervan uit dat zij naar de wensen van hun klanten luisteren en cash betalingen blijven accepteren als hun klanten daar behoefte aan hebben.