Gymstudio.nl eist onterecht betaling voor 'abonnement'

Nieuws|In korte tijd zijn er bij de Consumentenbond veel vragen en klachten binnen gekomen over Gymstudio.nl. Dit bedrijf biedt via internet een soort afslankprogramma aan dat door middel van inschrijving gratis uitgeprobeerd kan worden. Na twee weken eist Gymstudio.nl opeens betaling van bijna €80, omdat er tijdens de proefperiode niet is opgezegd. Consumenten hoeven dit echter niet te betalen, omdat dit 'abonnement' niet duidelijk bij het aanbod vermeld staat.