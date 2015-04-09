Gymstudio.nl eist onterecht betaling voor 'abonnement'

Consumenten die weigeren te betalen, melden dat zij brieven van een incassobureau krijgen, waarin wordt gedreigd met hoge kosten. De Consumentenbond raadt aan die te negeren, omdat er geen sprake is van een geldige overeenkomst. Gymstudio.nl meldt aan consumenten dat ze het abonnement moeten betalen, omdat ze bij het inschrijven hebben ingestemd met de Algemene Voorwaarden, die op de website staan. Maar dit is onvoldoende; de voorwaarden dienen bij de aanbieding zelf duidelijk te worden vermeld.

Ook melden klagers dat er twee websites van Gymstudio.nl bestonden, waarbij op de ene de Algemene Voorwaarden onderaan de webpagina staan en op de andere helemaal niet. Overigens is er in beide gevallen geen sprake van een betalingsverplichting voor consumenten.

Te mooi om waar te zijn

Gymstudio.nl beweert op de website dat het trainingsprogramma normaal €297 kost, maar gratis uitgeprobeerd kan worden. Er hoeft slechts €1 te worden overgemaakt 'ter verificatie' van de gegevens. De Consumentenbond raadt aan kritisch te zijn op dit soort aanbiedingen die te mooi om waar te zijn lijken.

De Consumentenbond krijgt met grote regelmaat klachten van consumenten die zijn ingegaan op een aanbod voor een proefzending of kennismaking en vervolgens gedwongen worden dure vervolgzendingen af te nemen. Vaak is er geen sprake van een geldige overeenkomst, maar proberen bedrijven op agressieve wijze, bijvoorbeeld met behulp van incassobureaus of onrechtmatige incasso's, consumenten toch te laten betalen.