Hotelpas.com opnieuw in de fout - update 11/09/2015

Deze consumenten hebben vaak helemaal geen abonnement afgesloten, maar slechts een voucher geactiveerd. Eenzelfde truc haalde Hotelpas.com al eens uit in 2013 en ook nu adviseert de Consumentenbond om niet te betalen voor de onterechte verlenging.

In de mail schrijft Hotelpas.com dat de consument meer dan een jaar geleden een hotelpas of hotelkaart heeft gekocht. Omdat Hotelpas.com geen opzegging heeft ontvangen, hebben ze het 'abonnement' omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd voor €299 per jaar. Consumenten kunnen per maand opzeggen, maar moeten dan volgens Hotelpas.com minstens één maand lidmaatschap betalen à €24,92. Daarbij vermeldt het bedrijf dat bij latere betaling het 'verschuldigde' bedrag kan oplopen.

Nietig

Al in 2013 berichtte de Consumentenbond dat consumenten die een dergelijke verlenging niet willen, deze niet hoeven te betalen. Op de vouchers die consumenten van Hotelpas.com ontvangen, staat niet dat het om een abonnement gaat, alleen dat de voucher binnen een bepaalde periode geactiveerd moet worden om zijn geldigheid niet te verliezen.

Hotelpas verwijst in hun mail naar de Algemene Voorwaarden, maar dergelijke cruciale informatie mag daar niet verstopt worden. Ook is het niet nodig om een maandbedrag te betalen bij opzegging. Bovendien vindt de Consumentenbond dat er sprake is van overtreding van de regelgeving op het gebied van vakantieproducten, waardoor de overeenkomst nietig is.

Lees ook: Verlenging Hotelpas.com ongeldig

Update 11 september 2015

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft Hotelpas.com donderdag 10 september op de vingers getikt in verband met de verlenging. Hotelpas.com heeft de ACM de toezegging gedaan dat consumenten die door Hotelpas.com met een verlenging zijn geconfronteerd, deze niet hoeven te betalen. Daarnaast heeft Hotelpas.com de ACM beloofd dat zij iedereen die zij hebben aangeschreven over de ongeldige overeenkomst zullen informeren. De Consumentenbond is tevreden over het snelle ingrijpen van de ACM en adviseert consumenten die al onterecht betaald hebben aan Hotelpas.com om het bedrag terug te vragen.