Italiaanse kant-en-klaar maaltijden verre van picobello

De zoutste pizza's bevatten maar liefst 7 gram zout, terwijl de aanbeveling is om op een hele dag hooguit 6 gram zout te eten. Naast veel zout en veel ongezond vet, zit er ook nauwelijks groente op de pizza's. Bovendien bevatten ze vaak veel calorieën, met uitschieters tot 1100 calorieën per pizza. In de lasagnes zitten dan wel minder calorieën, minder zout en veel meer groente, maar ook heel veel verzadigd vet. Dit is te 'danken' aan het gehakt, de kaas en de bechamelsaus. De minst ongezonde lasagne is een van de goedkoopste uit de test: de Aldi Mama Mancini bolognese. Deze bevat wat minder zout en vet, maar helaas ook weinig groente.

Levensmiddelenakkoord

Voor kant- en klaarmaaltijden en pizza's zijn nog geen afspraken gemaakt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling van de levensmiddelensector en het Ministerie van Volksgezondheid. De Consumentenbond constateerde eerder dat er hiaten in het akkoord zaten, zoals het ontbreken van sommige belangrijke productgroepen. In Groot-Brittannië gelden specifieke targets voor de hoeveelheid zout in kant- en klaarmaaltijden en pizza's die om de paar jaar strenger worden.

Meer informatie over het onderzoek naar Italiaanse kant-en-klaarmaaltijden (pdf alleen voor leden) staat in de Consumentengids van juli/augustus.

Lees ook: