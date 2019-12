Levensmiddelenakkoord is gatenkaas

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het levensmiddelenakkoord is net gatenkaas, alles moet nog ingevuld worden in werkgroepen. Dat terwijl minister Schippers in mei 2013 de Tweede Kamer al concrete normen en een concreet tijdspad voor zoutreductie beloofde. Het akkoord is bovendien niet met bedrijven gesloten, maar met brancheorganisaties, die bedrijven dan moeten bewegen om aan de slag te gaan. De geschiedenis leert ons dat dit zelden werkt. Niet voor niets pleiten wij al jaren voor wetgeving, vrijblijvende zelfregulering heeft tot nu toe weinig tot niets opgeleverd."

Maximumnormen en monitoring

De Consumentenbond is voorstander van hele specifieke maximumnormen voor zout per product zodat bedrijven weten waar ze naartoe moeten te werken. Deze maximumnormen zijn alleen zinvol als een wetenschappelijke en volledig onafhankelijke commissie de normen vaststelt. De Consumentenbond pleit bovendien voor een onafhankelijke controle van de bedrijven om vast te stellen of ze zich houden aan de maximumnormen. In het levensmiddelenakkoord staat dat bedrijven die gegevens zelf aanleveren. Het gevaar bestaat dan dat alleen de verbeteringen worden aangeleverd en niet de verslechteringen die ook nog steeds plaatsvinden.

Lees ook: