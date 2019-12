Kilometervreters betalen tot 600% meer premie

Bij PolisVoorMij is het verschil voor de WA-dekking van een willekeurige auto maar liefst 600%. Dat is het verschil tussen iemand die nauwelijks kilometers maakt (1000 km per jaar) en die heel veel rijdt (50.000 km per jaar). Bij De Kilometerverzekering KM - de naam zegt het al - is het aantal kilometers eveneens belangrijk. Wie meer dan gemiddeld op de weg zit, betaalt daar bij zowel WA- als cascopolissen ruim drie keer zoveel premie als iemand die nauwelijks rijdt. Bij de Kilometerverzekering wordt aan het einde van het jaar gekeken naar het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Circa een derde van de autoverzekeraars neemt het aantal jaarlijkse kilometers niet mee in de premie, zoals ANWB, Aegon, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Delta Lloyd, de Goudse, Reaal en SNS Bank. Deze verzekeraars kijken naar andere factoren, zoals het type brandstof en het autotype.

Uitzonderingen

Er zijn echter ook uitzonderingen. Voor de WA- en beperkt cascoverzekeringen van Route Mobiel en Zelf geldt: hoe lager het aantal kilometers dat je jaarlijks maakt, hoe hóger de premie. Het grootste verschil zit bij de WA-polissen. Hier betalen consumenten, alleen kijkend naar het aantal kilometers, boven de 7000 kilometer 20% minder premie. De verzekeraars lichten toe dat uit eerdere analyses bleek dat bij deze polissen de schadekans juist afneemt naarmate het aantal kilometers oploopt. Voor de allriskpolissen van Route Mobiel en Zelf geldt wel een hogere premie naarmate er meer gereden wordt.



Alle premies en voorwaarden zijn hier te vergelijken