Laptopaccu's steeds lastiger zelf te vervangen

Nieuws|Van meer dan de helft van de laptops die nu verkocht worden, kunnen consumenten de accu niet zelf vervangen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In 2012 konden consumenten nog bij 77% van de laptops de accu zelf verwisselen, in 2015 is dit gedaald naar 42%.

De Consumentenbond analyseerde voor de Digitaalgids hoe eenvoudig de accu te vervangen is van ruim 600 laptops. Tussen de merken blijken er grote verschillen. Onderaan de lijst staat Apple met een 3,0. In de MacBook Pro- en Air- modellen bijvoorbeeld, zit de accu muurvast aan de binnenkant van de laptop.

Acer (5,5) en Asus (6,0) scoren iets beter. Daarna komen HP (7,1) en Peaq (7,6), een huismerk van de Media Markt. Toshiba en Lenovo scoren het best: een 8,7 en een 9,6. De meeste laptops van deze merken hebben een accu die los in de behuizing zit en makkelijk los te klikken is.

Repareerbaarheid

Tussen verschillende modellen van hetzelfde merk loopt de repareerbaarheid soms ook enorm uiteen. Vooral Acer is een merk van extremen: een derde van hun laptops heeft een accu die eenvoudig te vervangen is, terwijl een kwart een accu heeft die consumenten onmogelijk zelf kunnen verwisselen. Over het algemeen ligt de prijs van een losse accu tussen de €40 en €80, een accu vervangen door de fabrikant of een reparateur kost tussen de €150 en €200. De Consumentenbond neemt repareerbaarheid mee als testaspect in zijn onderzoeken naar laptops.



Het artikel 'Laptopaccu vervangen, een hele operatie' is te lezen op www.digitaalgids.nl.

