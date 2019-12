Lycamobile maakt tethering eindelijk mogelijk

Nieuws|Mobiele provider Lycamobile heeft eind 2014 tethering - het delen van een mobiele internetverbinding met andere apparaten - toegankelijk gemaakt voor al zijn klanten in Nederland. Lycamobile heeft dit ingevoerd nadat de Consumentenbond de provider duidelijk heeft gemaakt dat het verbieden of verhinderen van tethering al sinds mei 2012 bij wet verboden is. Consumenten kunnen nu zelf kiezen welke apparatuur ze aansluiten.

Het toestaan van tethering is door netneutraliteit een verplichting voor alle Nederlandse providers. In 2012 is in de Telecomwet vastgelegd dat telecomaanbieders alle soorten internetverkeer gelijk moeten behandelen. Aanbieders mogen bijvoorbeeld geen extra geld vragen voor het gebruik van een programma als Whatsapp.

Daarmee is de vrije toegang tot internet voor Nederlandse consumenten gewaarborgd. De maatregel geldt zowel voor vast internet (kabel, adsl), als voor mobiel internet.

Klacht

Een klant van Lycamobile legde een klacht over het verhinderen van tethering voor aan de Digitaalgids van de Consumentenbond. Hij wilde een simkaart van Lycamobile in een kleine draagbare wifi-router doen. Dit is handig voor op reis, omdat consumenten daarmee ook op plekken zonder wifi met laptop of tablet kunnen internetten.

Lycamobile verbood tethering niet expliciet in zijn algemene voorwaarden, maar blokkeerde de functie wel.

