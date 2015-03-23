Meer online privacy met doe-het-zelf tips

Slimme programma's of browseruitbreidingen kunnen consumenten bescherming op internet bieden. Elke browser bevat bijvoorbeeld een cookie-wisoptie en consumenten kunnen daarnaast een gratis cookie-opruimprogramma downloaden. Cookies blokkeren kan ook, met de browseruitbreiding Ghostery.

Een goede voorzorgsmaatregel voor consumenten die openbare wifi-netwerken gebruiken, is het zoveel mogelijk versleutelen van webverkeer. Dit kan met 'HTTPS everywhere'. Ook het gebruik van een wachtwoordmanager, waarmee consumenten voor elke dienst een uniek wachtwoord kunnen opslaan, helpt bij een betere online bescherming.

10-privacy-tips

Op ww.consumentenbond.nl staan de 10 praktische tips waarmee consumenten, met behulp van aanklikbare links, direct aan de slag kunnen. Consumenten kunnen via een poll laten weten wat zij de beste privacy-tip vinden. De favoriete privacy-tip zal extra in de spotlights gezet worden.

Consumenten die zelf een goede tip hebben voor het beschermen van online privacy, kunnen een reactie achterlaten onder de 10 privacy-tips.

Video's over Google en Facebook

In 2 korte video's legt de Consumentenbond bovendien uit hoe consumenten in een paar stappen kunnen instellen dat ze wegblijven uit Facebook-advertenties en hoe ze kunnen voorkomen dat Google hun surf- en zoekgedrag bijhoudt als ze zijn ingelogd op hun Google-account.

De Consumentenbond zal de tips en video's ook via social media verspreiden, zodat zoveel mogelijk consumenten er gebruik van kunnen maken.

Bekijk ook de actiepagina: Helder over online privacy.