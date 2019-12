Meeste klachten over Online.nl

Nieuws|Op Klachtenkompas.nl zijn sinds november 2014 meer dan 2000 klachten over internetprovider Online.nl binnengekomen. Daarmee is Online.nl het bedrijf waarover consumenten het meest klagen op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond.

Al een jaar lang komen er gemiddeld 40 klachten per week binnen over Online.nl. Een deel van de klachten wordt veroorzaakt doordat Online.nl actief diensten verkoopt die ze niet zonder problemen kunnen leveren. Sommige klagers zijn al jaren Online-klant en telefonisch overgehaald om te switchen naar een nieuw abonnement. Andere klagers zijn overgestapt van een andere provider naar Online. Maar na de overstap zitten zij soms dagenlang met een slechtwerkende telefoon, internet of televisie of moeten het zelfs helemaal zonder deze diensten stellen. Daarbij lost de klantenservice van Online.nl de klachten vaak niet goed op.

Waarschuwing

De Consumentenbond waarschuwt in zijn Internetprovider-vergelijker voor de slechte service van Online.nl. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een dienst afraden gaat ver, maar gezien het aantal klachten en hoe lang de problemen zich al voortslepen, kan ik op dit moment niemand Online.nl aanbevelen.' De Consumentenbond adviseert consumenten die problemen hebben met Online.nl om ook te klagen op Klachtenkompas.nl; hiervoor staan een stappenplan en voorbeeldbrieven op de website van de Consumentenbond.

