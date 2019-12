Meldpunt voor problemen met incasso

De Consumentenbond ontvangt al jaren een gestage stroom klachten over incassotrajecten.

Met het meldpunt wil de Consumentenbond de grootste problemen van consumenten in kaart brengen en waar nodig het bedrijfsleven, de incassobranche en de politiek hierop aanspreken.

De klachten die de Consumentenbond krijgt over incasso lopen uiteen van intimiderend gedrag van schuldeisers en (te) hoge incassokosten, tot volledig geautomatiseerde incassotrajecten waarbij persoonlijk contact onmogelijk is.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De menselijke maat is volledig zoek. Incassotrajecten moeten consumenten in staat stellen hun schuld af te lossen. Maar nu zien we vaak het tegenovergestelde, namelijk dat consumenten alleen maar verder in de schulden worden gedreven. Bedrijven en incassobureaus verdienen nog flink op die schuld ook. Dat kan nooit de bedoeling zijn.'

Kritiek

De Consumentenbond heeft ook kritiek op de geldende regels omtrent incasso. Als consumenten niet op tijd betalen, krijgen zij een kosteloze betalingsherinnering en 14 dagen de tijd om alsnog te betalen.

Verloopt die termijn, dan mag een bedrijf of incassobureau direct minimaal €40 aan incassokosten in rekening brengen, ook bij zeer kleine vorderingen. Het bedrijf hoeft niet aan te tonen dat het die kosten heeft gemaakt.

Wanneer de vordering vervolgens wordt overgedragen aan een deurwaarder, lopen de bedragen snel nog verder op. De Consumentenbond vindt dat de incassokosten bij relatief kleine vorderingen niet in verhouding staan tot de schuld.

Momenteel is het Meldpunt Incasso gesloten.

Lees ook: