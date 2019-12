Nationale Slijtersbon failliet

Nieuws|De Nationale Slijtersbon B.V. is vandaag door de Haagse rechtbank failliet verklaard. De Consumentenbond heeft met de samenwerkende Nederlandse slijters afgesproken dat consumenten die nog een Slijtersbon hebben, die toch kunnen inwisselen bij de winkel waar de bon gekocht is.

De samenwerkende slijters erkennen dat consumenten hier recht op hebben.

Bonnummer

Op de meeste bonnen staat een stempel van de slijter waar hij is gekocht. Consumenten kunnen de bon bij die winkel inwisselen. Bonnen verkocht door Gall & Gall, Mitra of Dirck III zijn bij elk filiaal van deze bedrijven inwisselbaar. Wanneer er geen stempel op de bon staat, wordt door de samenwerkende slijters in overleg met de curator bekeken of achterhaald kan worden welke bonnen door welke slijter zijn verkocht. Als de slijter waar de bon is verkocht, weigert om de bon aan te nemen, kunnen consumenten contact opnemen met de samenwerkende slijtersorganisaties voor bemiddeling via info@slijtersunie.nl.

Oplossing

De Nationale Slijtersbon gaf al eerder aan hun kantoor te sluiten. Via de slijtersbon.nl liet het bedrijf weten dat consumenten hun bonnen nog tot 15 december 2014 konden inleveren om het tegoed terug te krijgen, verminderd met €2,95 administratiekosten per bon. Sommige consumenten hebben echter ook na die datum bonnen ingestuurd, maar geen geld ontvangen. Voor die mensen wordt door de Consumentenbond en de gezamenlijke slijters in overleg met de curator nog een oplossing gezocht. Datzelfde geldt voor consumenten met bonnen afkomstig van slijters die hun winkel inmiddels hebben gesloten.