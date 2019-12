Nationale Slijtersbon moet inwisselbaar blijven

Update 24 februari 2014: Bewaar uw Slijtersbon goed!

De Consumentenbond is volop in gesprek met de slijtersbranche en Nationale Slijtersbon B.V. om tot een oplossing te komen. Het is op dit moment nog onzeker of de partijen er samen uitkomen of dat hiervoor verdere juridische stappen van de Consumentenbond nodig zijn. De Consumentenbond verwacht dat hierover half maart meer bekend zal worden. De Consumentenbond adviseert consumenten voorlopig de bon goed te bewaren en de berichtgeving via de website van de Consumentenbond te volgen.

Geldigheid slijtersbon

Op de cadeaubon van de slijters staat geen einddatum, en dus zou hij nog geldig moeten zijn. Slijters verwijzen klagers door naar de uitgever van de bon, Nationale Slijtersbon B.V. Consumenten die met dit bedrijf bellen krijgen echter via een bandje te horen dat het kantoor is gesloten en dat meer informatie te vinden is op de website www.slijtersbon.nl. Daar staat dat bonnen tot 15 december 2014 konden worden ingeleverd om zo het tegoed terug te krijgen, minus €2,95 administratiekosten per bon.

Rechter

De Consumentenbond heeft contact gezocht met zowel de brancheorganisaties van de slijters als de Nationale Slijtersbon B.V. en roept de aangesloten slijters op de bonnen te blijven accepteren. Volgens de Consumentenbond zijn ze hiertoe ook verplicht. Als de slijters bij hun standpunt blijven dat de bon niet meer ingewisseld kan worden, overweegt de Consumentenbond naar de rechter te stappen.

Consumenten kunnen klachten over de Nationale Slijtersbon melden op www.klachtenkompas.nl/nationale-slijtersbon.

