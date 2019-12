Onaanvaardbaar garantievoorstel Europese Commissie

Het voorstel staat in een plan dat de Commissie vandaag heeft gepresenteerd. Consumenten met een product als een wasmachine of televisie, dat na meer dan 2 jaar buiten hun schuld kapot gaat, kunnen de verkoper dan nergens meer op aanspreken.

Nederlandse consumenten hebben nu recht op een deugdelijk product zolang als zij redelijkerwijs mogen verwachten. Bij veel producten is dat langer dan 2 jaar, bij sommige producten, zoals wasmachines en televisies, zelfs veel langer. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het voorstel is onbegrijpelijk, onzinnig en onaanvaardbaar. Niet alleen wil de Europese Commissie, zonder dat hier enig onderzoek aan ten grondslag ligt, de rechten van Nederlandse consumenten beperken. Door een onderscheid te maken tussen producten die je online koopt of in een gewone winkel, creëren ze rechtsongelijkheid tussen consumenten en een ongelijk speelveld voor ondernemers. Waarom zou je meer of minder recht hebben op garantie, enkel omdat je je wasmachine niet in een winkel, maar online hebt gekocht?'

Omkering bewijslast

In het plan van de Europese Commissie staat ook dat de verkoper tijdens de eerste 2 jaar na aankoop de bewijslast draagt dat het defecte product wel deugdelijk was. Nu is die periode 6 maanden. Daarmee kan het voor consumenten in de eerste 2 jaar eenvoudiger worden om de verkoper aan te spreken op een ondeugdelijk product. Combée: 'Maar na die 2 jaar, is het dan ook helemaal afgelopen. Daarom is dit voorstel als pakket voor ons niet acceptabel.'

Lees meer over: