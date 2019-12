Overstapvergoedingen gaan terug naar consumenten

De Consumentenbond biedt vergelijkers en overstapdiensten om zo veel mogelijk consumenten te helpen bij het kiezen van de beste of voordeligste producten en diensten. Alle consumenten, leden en niet-leden, kunnen hier gratis gebruik van maken en bedrijven betalen een overstapfee per nieuwe klant. Elk bedrijf betaalt hetzelfde bedrag, zodat er een gelijk speelveld is. De vergelijkers staan bovendien open voor alle partijen, ongeacht of er een overstapvergoeding met een bedrijf is afgesproken.

Non-profit

De Consumentenbond publiceert op zijn website open en transparant over het feit dat er vergoedingen betaald worden en per vergelijker staat welk bedrag de Consumentenbond ontvangt per overstapper.

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk; het geld dat de Consumentenbond binnenkrijgt aan overstapvergoedingen wordt geïnvesteerd in onderzoek, publicaties, advies en belangenbehartiging.

