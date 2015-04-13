Politiek moet woekerpolisbelofte nakomen

Verzekeraars weigeren vaak nog steeds om hun klanten redelijk tegemoet te komen. Economen en juristen schatten dat aan gedupeerden miljarden euro's tekort is gedaan. Maar ook de politiek laat gedupeerden aan hun lot over. Opeenvolgende ministers van Financiën hebben met steun van de Tweede Kamer beloofd om te helpen.

Deze belofte is niet ingelost. Combée: 'Er zijn mensen die beweren dat de woekerpolisaffaire niet op te lossen is. Wij zijn er van overtuigd dat er met genoeg politieke wil veel mogelijk is. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen in een uitgebreide brief aan minister Dijsselbloem gestuurd.'

Hersteladvies

De Consumentenbond vraagt de minister ook om een minimum-kwaliteit af te dwingen van het 'hersteladvies' dat verzekeraars consumenten met een lopende woekerpolis moeten bieden. Nu zijn verzekeraars niet verplicht hun klanten een compleet en onafhankelijk financieel advies te bieden dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Combée: 'Wij willen dat verzekeraars die verplichting wel wordt opgelegd. Als de geschiedenis van de woekerpolisaffaire iets leert, dan is het dat gedupeerden meer steun van de politiek nodig hebben. Verzekeraars komen uit zichzelf niet in beweging en consumenten zijn niet bij machte om dat bij de rechter af te dwingen. De politiek kan verzekeraars wèl bewegen gedupeerden rechtvaardig te behandelen.'

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