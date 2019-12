Politiek moet woekerpolisbelofte nakomen

Nieuws|Op 15 april 2015 praten de minister van Financiën en de Tweede Kamer weer over de woekerpolisaffaire. Ruim acht jaar nadat de politiek zich actief met de zaak is gaan bemoeien, is er voor miljoenen mensen nog steeds geen rechtvaardige oplossing. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is de hoogste tijd dat de politiek de druk opschroeft. Bijvoorbeeld door verzekeraars te bewegen om hun gedupeerde klanten redelijk te compenseren. We vragen minister van Financiën Dijsselbloem om een onafhankelijke commissie in te stellen, die daarvoor een aanbeveling doet'.