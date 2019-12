Rentemiddeling vaak nadelig voor consumenten

Berekeningen van de Consumentenbond voor de Geldgids van september laten zien dat vrijwel alle banken een ongunstige rekenmethode hanteren, waardoor het voordeel van rentemiddeling lager is dan verwacht. Alleen bij Obvion is rentemiddeling vaak gunstig, ook bij de spaarhypotheek. ING, SNS Bank (SNS, Regio Bank) en Achmea (Centraal Beheer, Woonfonds) berekenen bij het oversluiten van de hypotheek een boeterente en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Een belangrijke reden voor de ongunstige uitkomst is dat deze banken geen rekening houden met het boetevrije deel van de hypotheek. Die is normaal 10% tot 20% van de hypotheeksom.

Dijsselbloem

De Consumentenbond steunt het pleidooi bij banken van minister Dijsselbloem om rentemiddeling vaker en beter mogelijk te maken, maar veel aanbieders zijn er nog niet en er is een beter rekensysteem nodig. Nu bestaat de kans dat niet de klanten maar de banken profiteren van rentemiddeling want als de hypotheekrente onverhoopt niet flink stijgt, lijden de klanten zelfs verlies.

Rentelast verlagen

Rentemiddeling is voor consumenten zonder spaargeld de enige optie om de rentelasten te verlagen. Wie spaargeld heeft, kan beter kiezen voor vervroegd oversluiten naar een lagere rente door boeterente te betalen of extra aflossen op de hypotheek. Bij rentemiddeling kiezen consumenten ervoor hun hypotheek open te breken terwijl de rentevaste periode nog loopt. De rente wordt langer vastgezet, ervan uitgaande dat deze in de toekomst gaat stijgen. Vervroegd oversluiten door boeterente te betalen of te kiezen voor rentemiddeling levert alleen voordeel op als de rente de komende jaren flink gaat stijgen.