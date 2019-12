Ruim €1000 besparen op je energierekening

Nieuws|Consumenten kunnen ruim €1000 in 3 jaar besparen met het 14e Energiecollectief van de Consumentenbond. Bij de veiling voor het collectief deed EnergieFlex het beste bod voor een 3-jarig contract, waarmee een gemiddeld huishouden €349* per jaar kan besparen. Budget Energie deed het scherpste bod voor een 1-jarig contract met een gemiddelde besparing van €376*.

Het Energiecollectief is met deze besparingen het voordeligste aanbod van energiecollectieven en vergelijkers op dit moment, voor een 1- en voor een 3-jarig contract. Het aanbod van EnergieFlex is bovendien het beste voor een 3-jarig contract sinds de start van dit Consumentenbond collectief in 2011. EnergieFlex is een nieuwe leverancier. Nieuwkomers op de energiemarkt weten de energieveiling van de Consumentenbond steeds vaker te vinden als een manier om klanten te werven.

Waardering

De Consumentenbond juicht de diversiteit in energieleveranciers die deelnemen aan de veiling toe en is blij met de waardering van consumenten voor het gemak van het meedoen aan het collectief.

97% van de consumenten zou weer via het Energiecollectief overstappen.

Ook 97% zou het collectief aanraden aan vrienden en familie.

Consumenten waarderen het Energiecollectief met een 7,9.

Overstappen

Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen nog tot 2 augustus 2015 deelnemen aan het Energiecollectief en krijgen een aanbod afgestemd op hun persoonlijk verbruik. De Consumentenbond adviseert consumenten om regelmatig hun energiecontract te vergelijken met tarieven van andere aanbieders, bijvoorbeeld via een energiecollectief of energievergelijker. Overstappen kan lonen omdat energiemaatschappijen vaak hoge kortingen bieden aan nieuwe klanten.

*De besparing is ten opzichte van de modelcontracten van 3 grote energieleveranciers Nuon, Essent en Eneco gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850 m3 gas voor gasregio 4.